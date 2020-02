59 nominaties en een tien-jarige winnaar: dit zijn de opvallendste Oscar-records op een rij TK

09 februari 2020

18u50 0 Oscars Vanavond worden de Oscars voor de 92ste keer uitgereikt in Los Angeles. Wij staan even stil bij de opvallendste records uit de geschiedenis van de Academy Awards.

In 2018 versterkte Meryl Streep haar positie als actrice met het grootste aantal nominaties ooit: 17 voor 'Beste Actrice' en 4 voor 'Beste Actrice in een Bijrol'. Ze doet het daarmee beter dan al haar mannelijke collega's: Jack Nicholson wist daar 'maar' 12 nominaties te verzamelen in zijn carrière.

Beste acteurs

Het record van de meeste aantal Oscars voor acteerprestaties staat op naam van Katharine Hepburn. Ze won in 1933, 1967, 1968 en 1981 - en werd in totaal 12 keer genomineerd. De acteur met de meeste Oscars is Daniel Day-Lewis, die in 2012 voor de derde keer het podium op mocht.

Disney aan de top

Reken je echter ook de andere categorieën mee, dan verbleekt Meryl Streep bij ene welbekende Walt Disney. De man wist in totaal maar liefst 59 (!) nominaties in de wacht te slepen, en verzilverde er niet minder dan 22 - eveneens een record. Componist John Williams heeft overigens het meeste aantal nominaties van iedereen die nog in leven is: 51. Bij de vrouwen heeft ene Edith Head de meeste Oscars: ze kreeg acht beeldjes in de categorie 'Costume Design'. Ze werd ook het meest genomineerd (35 keer).

Baanbrekende films

De films met de meeste nominaties sleepten elk 14 kansen in de wacht. Het gaat om 'All About Eve' (1950), Titanic (1997) en La La Land (2016). Enkel Titanic maakte zijn favorietenrol ook waar: de cast en crew mocht elf keer het podium op.

Andere films met 11 Oscars waren 'Ben-Hur' (1959) en 'The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)'. Die laatste heeft overigens het record van de beste 'sweep' op zijn naam staan: de prent haalde 11 nominaties binnen en won ook in élke categorie. Het was overigens de eerste keer ooit dat een fantasyfilm een Oscar won. Acteur Elijah Wood vertelde achteraf dat het een 'surreële avond' was. "We bleven maar winnen, het voelde alsof we de prijzen van iedereen aan het afpakken waren."

Jong en oud

De jongste persoon ooit die een Oscar won was Tatum O'Neal. Ze won de 'Beste Bijrol' voor Paper Moon in 1973, toen ze amper 10 jaar oud was. De oudste Oscarwinnaar is Ennio Morricone. Hij won in 2015 nog de Oscar voor 'Beste Soundtrack' op 87-jarige leeftijd.

Eerste keer raak

Sommige mensen doen de zaken van de eerste keer helemaal juist, en in de filmwereld zijn dat vooral de vrouwen. Er is geen enkele acteur die de hoofdprijs wist weg te kapen voor zijn allereerste film, maar bij de dames slaagden maar liefst vier actrices daarin. Shirley Booth en Marlee Matlin zijn iets minder bekend, maar de namen Julie Andrews en Barbra Streisand doen vast wel een belletje rinkelen. Zijn wonnen respectievelijk in 1964 en 1968 de prijs voor 'Beste Actrice' voor 'Mary Poppins' en 'Funny Girl'.

Streisand moest die prijs toen overigens delen met Katharine Hepburn. Ze haalden allebei evenveel stemmen, iets wat in de hele Oscargeschiedenis maar zes keer gebeurd is.

De Big Five

Net zoals op safari heb je ook bij de Oscars de 'big five'. Het gaat dan om de prijzen voor 'Beste Acteur', 'Beste Actrice', 'Beste Film', 'Beste Regisseur' en 'Beste Scenario'. Slechts drie films behaalden alle vijf de beeldjes: 'It Happened One Night' in 1934, 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' (1975) en 'Silence of the Lambs' (1991).

Grote teleurstellingen

Sommigen winnen om de haverklap iets, anderen zien hun nominatie nooit tot een overwinning leiden. Zowel 'The Turning Point' (1977) als 'The Color Purple' (1985) hadden elf kansen op een beeldje, maar moesten uiteindelijk met lege handen naar huis.

De acteur met de meeste teleurstellingen is dan weer Peter O'Toole. De man, bekend als T.E. Lawrence in 'Lawrence of Arabia', werd maar liefst acht keer genomineerd, maar hoefde geen enkele keer te speechen. Uiteindelijk kreeg hij in 2002 wel een Honorary Award, gepresenteerd door - o ironie - Meryl Streep.

Hij is echter nog niet zo zielig als Greg P. Russell. De naam zegt je waarschijnlijk niets, maar de man heeft in totaal 16 nominaties op zijn naam staan in de categorie 'Sound Mixing'. Hij won geen enkele keer. Componist Victor Young wist dan weer 21 nominaties te verzamelen. Hij won er ééntje... toen hij al overleden was.

Vreemde landen

Eén keer per jaar maakt ook het niet-Engelstalige deel van de wereld kans op een Oscar. De grote winnaar is daar Italië, die 14 Oscars op haar naam heeft staan (van de in totaal 32 nominaties). Frankrijk werd iets meer genomineerd (40 keer), maar heeft 'maar' 12 Oscars in totaal.

Bizarre speechen

Bij een Oscar hoort altijd een bedankwoordje. Greer Garson maakte daar in 1942 goed gebruik van: haar speech voor 'Beste Actrice' duurde maar liefst zes minuten. Niet lang daarna besloot de Academy om de winnaars een tijdslot van 45 seconden op te leggen. Gaan ze langer door, dan worden ze - meestal door middel van een muziekje - dringend verzocht om af te ronden.

De kortste speech ooit staat dan weer op naam van Patty Duke, die in 1962 de Oscar voor 'Beste Vrouwelijke Bijrol' won. De zestienjarige was zo onder de indruk dat ze niet veel verder kwam dan 'thank you', waarna ze snel weer naar haar plaats ging.