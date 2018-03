'Shape of Water' wint tegen verwachtingen in toch Oscar beste film MVO

05 maart 2018

05u56 15 Oscars Guillermo del Toro heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar gewonnen voor beste film. Hij kreeg het beeldje voor zijn fantasy-drama 'The Shape of Water'. Eerder op de avond won hij ook al de prijs van beste regisseur. Een opvallende wending, gezien 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' eigenlijk als grote winnaar verwacht werd.

'The Shape of Water' vertelt over een zeewezen dat begin jaren zestig in een Amerikaanse legerbasis aan allerlei testen wordt onderworpen. De schoonmaaksters van de faciliteit zien echter dat het dier geen kwaad in de zin heeft en bedenken een krankzinnig plan om het het wezen te bevrijden.

De film gold met dertien nominaties als een van de grote kanshebbers. Met vier beeldjes is het de meest bekroonde film van de avond.

Francis McDormand sleepte voor 'Three Billboards' wel de prijs voor beste actrice in de wacht. De prent won daarnaast de awards voor beste mannelijke bijrol, dankzij Sam Rockwell. De vijf andere nominaties bleven onverzilverd.