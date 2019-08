"Nuestras Madres" van César Díaz is Belgische inzending Oscars 2020 FVI

23 augustus 2019

16u14

Het nationale selectiecomité heeft "Nuestras Madres" (Onze moeders) van César Diaz gekozen als Belgische inzending voor de Oscar in de categorie "Beste internationale film". De film werd door de jury geprezen voor haar "cinematografische kwaliteiten, de universaliteit van het thema en de maatschappelijke uitdagingen die het bescheiden en keurig oproept".

De film van de Belgisch-Guatemalteekse Diaz ging in mei in wereldpremière op de Critics' Week en won de Caméra d'Or op het filmfestival van Cannes. Het toont enige gelijkenis met het levensverhaal van de regisseur. Diaz werd geboren in Guatemala in 1978 en verloor zijn vader in 1981.

Het verhaal speelt zich af in Guatemala in 2013. Veel militaire leiders die verantwoordelijk waren voor de burgeroorlog worden er berecht en slachtoffers wachten hun beurt af om te getuigen. Wanneer de jonge antropoloog Ernesto meewerkt aan de identificatie van vermiste personen, hoort hij een verhaal dat hem op zoek brengt naar zijn vader, een guerillastrijder die tijdens de oorlog is verdwenen.

De Belgische jury voor de selectie van de inzending voor een Oscar bestond uit zes Nederlandstalige en Franstalige professionals uit de filmwereld, waaronder Hilde de Laere, producent van onder andere Loft en Callboys, en filmcriticus Jan Temmerman.

Nu is het de beurt aan de jury van de Oscars: zij moeten nog een selectie maken uit de vele inzendingen voor de categorie van "Beste internationale film". De uitreiking van de Oscars zal plaatsvinden op 9 februari 2020. Vorig jaar werd "Girl" van Lukas Dhont als Belgische inzending naar de Oscars gestuurd. De film werd echter niet geselecteerd door de jury van de Academy Awards.

"Nuestras Madres" werd geproduceerd door Need Production (BE), Perspective Films (FR) en Cine Conception (GUA). De film wordt vanaf eind september gespeeld in ons land en wordt verdeeld door Cinemien.