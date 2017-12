'Le fidèle' niet op Oscar-shortlist voor beste niet-Engelstalige film jv

06u11

Bron: belga 0 BELGA Michael Roskam, Adele Exarchopoulos en Matthias Schoenaerts. Oscars 'Le fidèle' van regisseur Michael Roskam, de Belgische inzending voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, heeft de shortlist niet gehaald. Dat maakte de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die de Oscars uitreikt, bekend.

Een film die wel de shortlist haalde was het Zweedse 'The square', Gouden Palm in Cannes op het afgelopen festival. Ook het Russische 'Loveless', dat de juryprijs won, zit bij de negen geselecteerden. In totaal waren er 92 inzendingen.

Andere films op de shortlist zijn 'A fantastic woman' van Chileen Sebastián Lelio, 'In the fade' van de Duits-Turkse regisseur Fatih Akin, 'On body and soul' van de Hongaar Ildikó Enyedi, 'Foxtrot' van Samuel Maoz, 'Félicité' van Senegalees Alain Gomis en 'The wound' van John Trengove.

Op 23 januari zullen de 5 finalisten bekendgemaakt worden, samen met de andere nominaties voor de meest prestigieuze filmprijzen uit de Verenigde Staten. De 90ste Oscars zullen uitgereikt worden op 4 maart in Hollywood in het Dolby Theater.

Photo News Matthias Schoenaerts en Adele Exarchopoulos.