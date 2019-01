‘Kevin Hart gaat toch de Oscars presenteren’ MVO

04 januari 2019

10u09

Bron: ANP 0 Oscars Komiek Kevin Hart gaat mogelijk toch de Oscaruitreiking presenteren. Dat meldt People vrijdag op basis van bronnen rond de Academy.

Hart was eerder aangekondigd als presentator, maar zag hiervan af nadat hij in opspraak kwam vanwege homofobe grappen en opmerkingen die hij in het verleden maakte. De organisatie die de prijsuitreiking elk jaar regelt, heeft echter nog steeds geen vervanger kunnen vinden. Meerdere grote namen bedankten voor de eer.

De komiek ging de afgelopen weken al een aantal keer door het stof voor zijn homofobe opmerkingen. In de show van Ellen DeGeneres doet hij vrijdagavond uitgebreid zijn verhaal uit de doeken. Deze boetedoening zou volgens People een opmaat kunnen zijn voor de aankondiging dat Hart de show toch wel gaat presenteren.

De Oscaruitreiking vindt eind februari plaats.