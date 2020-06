Oscars-organisatie kondigt veranderingen aan rond diversiteit LOV

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences gaat de regels rond representatie en diversiteit voor films die in aanmerking komen voor een Oscar verder aanscherpen. Ook binnen de organisatie zelf worden een aantal initiatieven gelanceerd om meer diversiteit te bewerkstelligen.

Voor de uitreiking van de Oscars geldt dat er vanaf de 94e uitreiking in 2022 weer elk jaar tien genomineerden komen voor beste film. De afgelopen jaren fluctueerde dat aantal steeds. Ook wordt er een driemaandelijks kijkproces opgestart voor de leden van The Academy zodat films die niet in het awardseizoen worden uitgebracht grotere kans maken om genomineerd te worden.

The Academy is al een aantal jaar bezig met diversiteit. Dat begon nadat de filmorganisatie onder vuur kwam te liggen omdat de club te wit en te oud zou zijn. Dit leidde in 2015 en 2016 tot de geruchtmakende hashtag #OscarsSoWhite, omdat bij de grote nominaties geen enkele acteur of regisseur zat die niet wit was. De organisatie stelde daarna als doel om het aantal vrouwen en niet-witte mensen tegen 2020 te verdubbelen, wat gelukt is.

Volgens voorzitter David Rubin heeft The Academy echter nog een weg te gaan. “We moeten erkennen dat er nog veel meer moet gebeuren. We moeten blijven luisteren, leren en de uitdaging aangaan.”