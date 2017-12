Oscars belooft razend spannende strijd te worden tussen deze twee films Race om gouden beeldje schiet in hogere versnelling ED

09u30 0 The Post/Dunkirk Oscars wordt strijd tussen 'Dunkirk' en 'The Post'. Film Op 23 januari worden de genomineerden bekend gemaakt. Al kunnen we nu al stellen dat de 90ste Academy Awards een razend spannende strijd beloven te worden tussen 'Dunkirk' en Steven Spielberg's docudrama 'The Post'.

Volgens Gold Derby, de bekende Amerikaanse website die samen met 26 Oscar-experts van grote media outlets voorspellingen en analyses maakt, staat torenhoge favoriet 'Dunkirk' nauwelijks nog voorop in de peilingen voor de categorie 'Beste Film'.

AP Harry Styles (uiterst links) in de Amerikaans-Brits-Frans-Nederlandse oorlogsfilm 'Dunkirk'.

Ten opzichte van vorige week ziet het WO II-epos van Christopher Nolan zijn voorsprong met een derde dalen. Terwijl een dozijn van de Oscar-voorspellers (waaronder IMDB, Rolling Stone, Indiewire, Variety) vorige week nog voorspelden dat de film de boventoon zal voeren, zijn er dat nu nog slechts acht. Zeven steunen nu het docudrama 'The Post' van Steven Spielberg, waarin het gevecht van de Washington Post om artikelen over de Vietnam-oorlog te publiceren wordt ontrafeld. De film won de award voor 'Best Picture' tijdens de National Board of Review awards alsook de awards voor 'Beste leading act' voor zowel Meryl Streep als Tom Hanks, die respectievelijk uitgever Katharine Graham en editor Ben Bradlee vertolken.

AP Acteurs Meryl Streep en Tom Hanks samen met regisseur Steven Spielberg tijdens de opnames van 'The Post'.

De overige stemmen van Gold Derby werden verdeeld over acht andere films waaronder "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", “Lady Bird", “Call Me By Your Name", “Get Out", “The Shape of Water”, “Darkest Hour”, “The Florida Project” en “Mudbound”.

The 90ste Academy Awards vinden op 4 maart 2018 plaats in Los Angeles.