Oscars 2020: kortfilm met Veerle Baetens kaapt nominatie weg, meteen twee kansen voor Scarlett Johansson MVO

13 januari 2020

13u41 8 Film De Oscarnominaties voor 2020 zijn bekend. De grootse kanshebbers zijn zoals verwacht ‘Joker’, met elf nominaties, net als ‘1917', ‘The Irishman’ en ‘Once Upon A Time... In Hollywood’, met elk tien nominaties. Er was ook wat Oscarglitter voor ons land: ‘A Sister’, de kortfilm met Veerle Beatens, is genomineerd voor ‘Beste Kortfilm’.

Zoals verwacht gaan er tijdens deze 92ste editie veel nominaties naar oorlogsfilm ‘1917', en heeft ook de Tarantino-prent ‘Once Upon A Time In... Hollywood’ veel kans om in de prijzen te vallen. Maar er zitten ook een paar sterke ‘nieuwkomers’ tussen, van wie we dit awardseizoen nog niet zo veel hebben gezien. ‘Little Women’, bijvoorbeeld, kaapte zes nominaties weg, waaronder eentje voor ‘Beste Film’ en ‘Beste Actrice’. Daarnaast blijkt dat ook ‘Ford v Ferrari’ op veel lof van de Academy kan rekenen.

De ‘slechterik wint’

De duistere comicverfilming Joker is de grote winnaar bij het uitdelen van de nominaties voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Joker kreeg elf nominaties en maakt onder meer kans in de belangrijke categorieën beste film, hoofdrolspeler (Joaquin Phoenix) en regisseur (Todd Philips).

Inhaalbeweging voor Netflix

Netflix-films ‘The Irishman’, ‘Marriage Story’ en ‘The Two Popes’ zijn grote kanshebbers. Vooral die eerste verraste met 10 nominaties in totaal. ‘Marriage Story’ doet het ook beter dan verwacht, met nominaties voor zowel ‘Beste Actrice, ‘Beste Acteur’ en ‘Beste Film’, de meest begeerde in het rijtje.

Netflix komt in totaal voor 24 beeldjes in aanmerking, onder meer ook voor de animatiefilm ‘Klaus’. Of ze ook écht met de prijzen gaan lopen blijft maar de vraag, want het was tot dusver een teleurstellend awardseizoen voor de streamingzender, die vorig jaar dankzij ‘Roma’ nog de Oscar kreeg voor ‘Beste Buitenlandse Film’. Bij de Golden Globes had Netflix 34 nominaties, hiervan werden er maar twee verzilverd. Uiteraard komt dat deels omdat al die films concurrentie hebben aan elkaar, want ze zijn meestal genomineerd in dezelfde categorieën.

Grote lof voor Scarlett

Het was geen verrassing dat Renée Zellweger, die dit jaar als de Golden Globe én de Critics Choice Award won voor ‘Judy’, opnieuw genomineerd is. Wel spannend wordt het dit jaar voor Scarlett Johansson, die nog nooit eerder genomineerd was voor een Oscar, maar nu in één keer twee nominaties in handen heeft. Ze komt in aanmerking voor ‘Beste Actrice’, dankzij haar rol in ‘Marriage Story’, maar ook voor ‘Beste Actrice in een Bijrol’, vanwege haar werk in ‘Jojo Rabbit’.

Tom Hanks is terug

Acteur Tom Hanks is voor het eerst in negentien jaar weer genomineerd voor een Oscar. De 63-jarige superster maakt dit jaar kans op een beeldje in de categorie beste mannelijke bijrol voor zijn rol in ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’. Hanks was vijf keer eerder genomineerd voor de belangrijkste filmprijs ter wereld. Hij won het beeldje tweemaal, voor ‘Philadelphia’ en ‘Forrest Gump’. De acteur strijdt dit jaar om de prijs met twee acteurs uit ‘The Irishman’ (Joe Pesci en Al Pacino), Brad Pitt (‘Once Upon a Time in Hollywood’) en Anthony Hopkins (‘The Two Popes’).

Alle vijf genomineerden hebben al een Oscar in huis, alleen won Pitt niet voor zijn acteerwerk maar als producent voor ‘12 Years a Slave’. Volgens het filmblad Screen ligt de gemiddelde leeftijd voor de genomineerden voor beste mannelijke bijrol met 71,2 jaar opvallend hoog.

Verrassende animatie

Opvallend: ook Disney grijpt er dit jaar naast, want ‘Frozen 2' is niet genomineerd in de categorie ‘Beste Animatiefilm’, terwijl het nummer ‘Into The Unknown’ wél op een nominatie voor ‘Beste Originele Nummer' kan rekenen. Het vervolg op ‘Frozen’ is nochtans nu al de meest succesvolle animatiefilm aller tijden. De Disneyprent ‘Toy Story 4' komt wel in aanmerking voor de filmprijs. De studio is naar goede gewoonte ook een keer genomineerd in de categorie ‘Beste Geanimeerde Kortfilm’, voor het hartverwarmende ‘Kitbull’.

Wie al die mooie nominaties ook zal verzilveren, weten we op 10 februari. Of in ons geval pas op 11 februari, want de Oscarshow begint pas om 2 uur ‘s nachts in onze tijdzone.

Nominatie voor noorderburen

Nederlander Arjen Tuiten werd maandagochtend in Los Angeles wakker geappt door zijn collega’s van de film ‘Maleficent: Mistress of Evil’. Zij komen in aanmerking voor de Oscar voor ‘Beste Make-up en Haarstyling’. “Ik lag nog in bed, we hadden er eigenlijk totaal niet rekening mee gehouden”, lacht hij. De 39-jarige maakte twee jaar terug ook al kans op de prijs, voor zijn werk voor het drama ‘Wonder’. “Het is en blijft een enorme eer, daar is niets aan veranderd”, stelt hij. Maleficent is de enige fantasyfilm in het rijtje van de categorie.

ALLE NOMINATIES OP EEN RIJ

Beste Film

‘Ford v Ferrari’

‘The Irishman’

‘Jojo Rabbit’

‘Joker’

‘Little Women’

‘Marriage Story’

‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Acteur

Antonia Banderas - ‘Pain And Glory’

Leonardo DiCaprio - ‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Adam Driver - ‘Marriage Story’

Joaquin Phoenix - ‘Joker’

Jonathan Pryce - ‘The Two Popes’

Beste Actrice

Cynthia Erivo - ‘Harrier’

Scarlett Johansson - ‘Marriage Story’

Saoirse Ronan - ‘Little Women’

Charlize Theron - ‘Bombshell’

Renée Zellweger - ‘Judy’

Beste Regisseur

Martin Scorsese - ‘The Irishman’

Todd Philips - ‘Joker’

Sam Mendes - ‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’ - Quentin Tarantino

‘Parasite’ - Bong Joon Ho

Beste Actrice in een Bijrol

Kathy Bates - ‘Richard Jewell’

Laura Dern - ‘Marriage Story’

Scarlett Johansson - ‘Jojo Rabbit’

Florence Pugh - ‘Little Women’

Margot Robbie - ‘Bombshell’

Beste Acteur in een Bijrol

Tom Hanks - ‘A Beautiful Day in The Neighbourhood’

Anthony Hopkins - ‘The Two Popes’

Al Pacino - ‘The Irishman’

Joe Pesci - ‘The Irishman’

Brad Pitt - ‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Internationale Film

‘Corpus Christi’- Polen

‘Honeyland’ - Noord-Macedonië

‘Les Misérables’ - Frankrijk

‘Pain And Glory’ - Spanje

‘Parasite’ - Zuid-Korea

Beste Originele Screenplay

‘Knives Out’

‘Marriage Story’

‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

‘Parasite’

Beste Aangepaste Screenplay

‘The Irishman’

‘Jojo Rabbit’

‘Joker’

‘Little Women’

‘The Two Popes’

Beste Soundtrack

‘Joker’

‘Little Women’

‘Marriage Story’

‘1917'

‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’

Beste animatiefilm

‘How To Train Your Dragon: The Hidden World’

‘I Lost My Body’

‘Klaus’

‘Missing Link’

‘Toy Story 4'

Beste Originele Nummer

‘I Can't Let You Throw Yourself Away’ - ‘Toy Story 4'

‘(I’m Gonna) Love Me Again’- ‘Rocketman’

‘I’m Staning With You’ - ‘Breakthrough’

‘Into The Unknown’ - ‘Frozen 2'

‘Stand Up’ - ‘Harriet’

Beste Geanimeerde Kortfilm

‘Daughter’

‘Hair Love’

‘Kitbull’

‘Memorable’

‘Sister’

Beste Live Action Kortfilm

‘Brotherhood’

‘Nefta Football Club’

‘The Neighbour’s Window’

‘Saria’

‘A Sister’

Beste kostuumdesign

‘The Irishman’

‘Jojo Rabbit’

‘Joker’

‘Little Women’

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Sound Mixing

‘Ad Astra’

‘Ford v Ferrari’

‘Joker’

‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Sound Editing

‘Ford v Ferrari’

‘Joker’

‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’

Beste Documentaire

‘American Factory’

‘The Cave’

‘The Edge Of Democracy’

‘For Sama’

‘Honeyland’

Beste Korte Documentaire

‘In The Absence’

‘Learning To Skateboard In A Warzone (If You’re A Girl)’

‘Life Overtakes Me’

‘St. Louis Superman’

‘Walk Run Cha-Cha’

Beste Productie Design

‘The Irishman’

‘Jojo Rabbit’

‘1917'

‘Once Upon A Time... In Hollywood’

‘Parasite’

Beste Film Editing

‘Ford v Ferrari’

‘The Irishman’

‘Jojo Rabbit’

‘Joker’

‘Parasite’

Beste Cinematografie

‘The Irishman’

‘Joker’

‘The Lighthouse’

‘1917'

Once Upon A Time... In Hollywood’

Beste Visuele Effecten

‘Avengers: Endgame’

‘The Irishman’

‘The Lion King’

‘1917'

‘Star Wars: The Rise Of Skywalker’

Beste Make-up en Haarstyling

‘Bombshell’

‘Joker’

‘Judy’

‘Maleficent: Mistress Of Evil’

‘1917'