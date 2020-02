OSCARPOLL. Wie mag van jou de belangrijkste filmprijzen van het jaar winnen? MVO

08 februari 2020

12u00 1 Film Van zondagnacht op maandagochtend is het zover: dan worden de Oscars van 2020 uitgereikt in Los Angeles. De meesten van ons zijn er niet bij wanneer de beeldjes worden uitgedeeld in het Dolby Theatre, maar we zijn - net als de Academy - wél diezelfde films gaan bekijken in de bioscoop. Ook jouw mening telt, dus hier in onze Oscarpoll!

De favorieten van de professionals zijn alvast duidelijk. Brad Pitt verzilverde bijvoorbeeld elke nominatie die hij dit jaar binnenhaalde voor ‘Beste Acteur in een Bijrol’. Hij wint binnenkort dus waarschijnlijk zijn eerste Oscar. Laura Dern is zijn vrouwelijke tegenhanger in dezelfde categorie. Zij heeft dat te danken aan ‘Marriage Story’. Ook Renée Zellweger werd unaniem verkozen tot ‘Beste Actrice’ van dit jaar, vanwege haar rol als Judy Garland in ‘Judy’. Voor ‘Beste Acteur’ zal het naar alle waarschijnlijkheid Joaquin Phoenix zijn die het beeldje mag gaan ophalen, voor zijn acteerprestatie in ‘Joker’.

De topfavorieten voor de categorie ‘Beste Film’ zijn het oorlogsepos ‘1917' en de Zuid-Koreaanse tragikomische film ‘Parasite’.

Hoewel Netflix veel nominaties binnenhaalde dankzij de prenten ‘Marriage Story’, ‘The Irishman’ en ‘The Two Popes’, konden ze tot nu toe slechts weinig verzilveren. Dat zou kunnen betekenen dat ze ook na de Oscars van een kale reis terugkomen.

Maar wie heeft er volgens jou écht recht op zo’n beeldje?

Beste film

Poll Welke film gaat met het beeldje voor 'Beste Film' lopen? Ford V Ferrari

The irishman

Joker

Jojo Rabbit

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon A Time... In Hollywood

Parasite Ford V Ferrari 3%

The irishman 7%

Joker 34%

Jojo Rabbit 1%

Little Women 2%

Marriage Story 3%

1917 33%

Once Upon A Time... In Hollywood 12%

Parasite 5%

Beste Actrice

Beste Acteur

Beste Actrice in een Bijrol

Beste Acteur in een Bijrol

Beste regie