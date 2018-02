Oscarfavoriet 'The Shape of Water' inspireert vreemde visman-dildo MVO

26 februari 2018

11u01 0 Film 'The Shape of Water' is één van de grote Oscarfavorieten. De ontluikende romance tussen een doofstomme poetsvrouw en een geheimzinnige meerman spreekt tot de verbeelding - misschien wel een beetje te veel.

Op een gegeven moment beseft Elisa dat ze zich seksueel aangetrokken voelt tot het mythische wezen dat ze verborgen houdt in haar badkamer. Hoewel hij er op het eerste zich geslachtloos uitziet, ontdekt ze dat hij wél een verborgen geslachtsdeel heeft. Hoe dat eruitziet komen we in de film niet te weten, maar sensuele creatievelingen lieten zich helemaal gaan met het idee.

Zo bestaat er tegenwoordig al een dildo die gebaseerd is op de visman. Doug Jones, die de rol van de bewuste meermens op zich neemt in de film, noemt het concept 'niet zo stijlvol'.

"Maar hey, dat betekent dat de film impact heeft, en dat is net wat we willen, toch?" klinkt het. "Het is gewoon een vorm van fanart. En hoewel ik persoonlijk liever zie dat fans zich op andere soorten kunst storten, ga ik hun vrijheid van expressie niet in de weg staan."