Oscarcomité zet Harvey Weinstein aan de deur EB

22u35

Bron: BBC, ANP 103 AFP Harvey Weinstein. Film De directie van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de gilde van filmmensen die elk jaar de Oscars uitreikt, heeft vanavond beslist om Harvey Weinstein per direct aan de deur te zetten. Begin deze maand werd de filmproducent door verschillende actrices beschuldigd van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten.

De raad van bestuur kwam in spoedberaad samen na de lawine van beschuldigingen aan het adres van Weinstein. "Wij doen dit niet alleen om afstand te nemen van iemand die het respect van zijn collega's niet verdient, maar ook om een boodschap af te geven dat het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak voorbij is", aldus de raad van bestuur in een verklaring.

Actrices als Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Rose McGowan claimen dat ze door de filmproducent werden aangerand in een hotelkamer. Weinstein zou inmiddels in Europa vertoeven om zich te laten behandelen aan zijn 'seksverslaving'. De man zelf ontkent alle aantijgingen.

Vaarwel 'Légion d'honneur'?

Ook in Frankrijk wordt de grond heet onder de voeten van Weinstein. Daar wil de 'Ordre national de la Légion d'honneur' de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding ontnemen aan de filmproducer. Die werd hem in 2012 toegekend door toenmalig president Nicolas Sarkozy. De bestuursraad is van oordeel dat het gedrag van Weinstein niet in overeenstemming is met de waarden van het Legioen van Eer. De 'Légion d'honneur' werd in 1802 opgericht door Napoleon Bonaparte.