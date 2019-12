Oscarcampagne voor ‘Cats’ geannuleerd na tegenvallende resultaten SDE

28 december 2019

14u51

Bron: Variety 0 Film Filmstudio Universal heeft besloten om de stekker te trekken uit de Oscarcampagne voor de film ‘Cats’. Dat is te zien op de ‘For your consideration’-pagina van de studio. Daarop staan alle films die kans maken op een Oscar en waar ze binnenkort te zien zullen zijn. Eerst was er daar ook een grote plek gereserveerd voor ‘Cats’, maar die is nu weggehaald.

Het ziet ernaar uit dat Universal alle hoop op een goede afloop voor ‘Cats’ verloren is. Op de ‘For your consideration’-pagina promoot de filmstudio de films die de grootste kans maken op belangrijke filmprijzen. Daar is ‘Cats’ nu dus niet meer op te zien. Een bron vertelt Variety trouwens dat de film ook niet meer te bekijken is op het streamingplatform van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, waar leden alle kanshebbers op een Oscar kunnen bekijken.

(Lees verder onder de foto.)

De film van regisseur Tom Hooper werd groots aangekondigd, en had een sterrencast met onder andere Taylor Swift, Idris Elba en Judi Dench. Maar al vanaf de eerste dag werd het resultaat compleet afgeschoten door critici. En van het budget van 95 miljoen dollar werd slechts 12 miljoen dollar terugverdiend. Critici noemden de film “weerzinwekkend” en “onnodig geseksualiseerd”. Ook de bekende liedjes kwamen volgens de pers niet goed tot hun recht op het grote doek. Regisseur Hooper zou binnenkort wel nog een nieuwe, verbeterde versie uitbrengen, al krijgen we die in onze Belgische bioscopen niet te zien.