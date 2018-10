Oscar-winnaar Guillermo del Toro maakt Pinokkio-film voor Netflix MVO

23 oktober 2018

11u52 0 Film Regisseur Guillermo Del Toro (54) zet zijn tanden in een nieuw project voor Netflix. Hij zal een stop-motion animatiefilm over Pinokkio maken, iets waar hij al lang voor stond te popelen.

Dit jaar nog won hij dankzij zijn film ‘The Shape Of Water’ twee Oscars: die voor Beste Regisseur en Beste Film. Nu is de Mexicaan eindelijk bezig aan het plan dat hij al jaren probeert door te voeren: ‘Pinokkio’.

“Geen enkele kunstvorm heeft mijn leven en werk meer beïnvloed dan animatie en met geen enkel personage in de geschiedenis heb ik zo’n persoonlijke connectie als met Pinokkio”, legt hij uit.

Het wordt niet het sprookje dat we gewoon zijn, maar een meer duistere versie die zich afspeelt tijdens het begin van het fascisme in Italië. “In ons verhaal is Pinokkio een onschuldige ziel met een onverschillige vader die verdwaalt in een wereld die hij niet begrijpt. Hij begint een bijzondere reis die hem een dieper begrip geeft van zijn vader en de echte wereld. Ik wil deze film al maken zolang ik mij kan herinneren.”

Wanneer we de prent is de zalen mogen verwachten, is nog niet bekend.

