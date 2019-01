Oscar dan tóch in vierde Kampioenenfilm, ook al bleef hij achter in Afrika Redactie

15 januari 2019

00u00 0 Film Na de vorige Kampioenenfilm, die zich in Afrika afspeelde, liet Carry Goossens (Oscar Crucke) weten dat het voor hem de laatste keer was. Maar Carry zal nu alsnog in de vierde film opduiken.

"Klopt", bevestigt regisseur Jan Verheyen. "Het personage van Carry heeft het geluk gevonden in Afrika en blijft daar. Die verhaallijn is afgerond, maar tóch zal hij in de vierde film te zien zijn. Maar je kan niet echt spreken van een rol, want dan gaan de mensen iets verwachten wat ze niet krijgen. Zoals in elke film zijn er wel gastrollen. Laten we zeggen dat Carry meer in die sfeer zit."

Goossens is naar eigen zeggen niet op de hoogte. "Er is nog niets beslist", zegt hij. "Er is wel over gesproken, maar ik heb het heel druk. De opnames zijn in maart en april en mijn agenda zit dan overvol." Een cameo zou wel lukken. "Ik zeg alleen 'nee' tegen een volwaardige rol, omdat ik vind dat mijn verhaal afgelopen is. Oscar is gelukkig in Afrika, laat hem maar."