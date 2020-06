Oscaceremonie 2021 acht weken uitgesteld vanwege coronacrisis MVO

15 juni 2020

16u48

Bron: ANP 0 Film De avond waarop de belangrijkste filmprijzen ter wereld, de Oscars, worden uitgereikt zal volgend jaar later plaatsvinden dan gebruikelijk. The Hollywood Reporter weet dat er maandag tijdens een vergadering van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (de organisatie achter de Oscars) wordt bepaald dat de ceremonie wordt uitgesteld.

Nu staat de ‘biggest night in Hollywood’ nog gepland op 28 februari, maar die wordt volgens het vakblad acht weken opgeschoven. Ook wordt de periode waarin films kunnen meedoen voor een prijs verlengd tot na 31 december 2020, de oorspronkelijke sluitingsdatum. De wijzigingen komen er vanwege de uitbraak van het coronavirus waardoor veel filmproducties stil kwamen te liggen en premières werden uitgesteld.

Het is nog niet bekend hoe de ceremonie volgend jaar dan zal worden gehouden, fysiek op locatie met alles en iedereen erbij of een virtuele show die dan online te volgen zal zijn.

In het verleden werden de Oscars drie keer eerder uitgesteld. In 1938 vanwege een overstroming in Los Angeles, in 1968 na de moord op Martin Luther King en in 1981 na de mislukte moordpoging op president Ronald Reagan.