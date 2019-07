Originele Ariël verdedigt casting van gekleurde actrice: "Het is de ziel die telt, niet het uiterlijk” SD

09 juli 2019

Toen vorige week bekendgemaakt werd dat Halle Bailey de rol van Ariël zou spelen in de remake van 'The Little Mermaid', riep dat gemengde reacties op. Sommige mensen vinden het niet kunnen dat de roodharige, blanke zeemeermin uit de tekenfilm nu plots een zwartharig meisje met een donkere huidskleur is. Jodi Benson (57), die in 1989 de stem van Ariel verzorgde, is wél fan en spreekt zich uit tegen de kritiek.

“Ik denk dat de ziel van het personage is wat er écht toe doet”, vertelt Jodi Benson op de Supercon-conventie in Florida. “Wat je bijdraagt aan een personage wat betreft hun ziel en hun hart, dat is wat echt telt. En het uiterlijk .... Laten we eerlijk zijn, ik ben écht, écht oud ... Dus wanneer ik nu ‘Part of Your World’ zing, en je me beoordeelt op hoe ik er aan de buitenkant uitzie, dan kan dat veranderen hoe je het lied interpreteert. Maar als je je ogen sluit, hoor je nog steeds de ziel van Ariël.”

Ze vervolgt: “We moeten verhalenvertellers zijn. Het maakt niet uit hoe we er aan de buitenkant uitzien, wat ons ras is, ons volk, de kleur van onze huid, ons dialect, of ik nu groot of dun ben, of ik over- of ondergewicht heb, welke kleur mijn haar ook heeft: we moeten het verhaal vertellen.” Haar woorden worden op luid applaus onthaald. Ze vervolgt: “En dat is wat we willen doen, we willen aansluiting vinden met het publiek. Ik weet dat Disney een groot hart voor het vertellen van verhalen heeft, dat is echt wat ze proberen te doen. Ze willen met ons allemaal in het publiek communiceren, zodat we opnieuw verliefd kunnen worden op de film.”