Opvolger van ‘The Avengers’ introduceert eerste homoseksuele superheld

28 augustus 2019

12u27

Bron: Good Morning America 0 Film ‘The Eternals’, de nieuwe superheldenreeks die het gat moet opvullen dat ‘The Avengers’ achterliet, zal een homoseksuele superheld introduceren. De eerste ooit in een Marvel-film. Eerder dit jaar kwam wel al een andere superheld uit de kast als holebi. ‘Thor’-personage Valkyrie bleek bi te zijn.

Kevin Feige, de grote baas van Marvel, bevestigde het nieuws zelf. “Het gaat om een getrouwde man met een gezin”, klinkt het in een kort interview met Good Morning America. Meer informatie over het personage is voorlopig nog niet bekend. Welke acteur de historische rol mag gaan vertolken, is evenmin geweten. De cast van de prent is wel al bekend. Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Angelina Jolie, en Barry Keoghan zullen gestalte geven aan ‘The Eternals’, een hoop buitenaardse superhelden, in de gelijknamige film. Vanaf begin november 2020 loopt de prent in de Amerikaanse zalen.