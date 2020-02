Opvolger van live action-film ‘Aladdin’ in de maak MVO

13 februari 2020

09u30

Bron: ANP 0 Film Het grote succes van de film Aladdin, die in 2019 als live-action reboot in de bioscoop draaide, smaakt volgens Disney naar meer. Volgens bronnen moet het een geheel nieuw verhaal worden en geen remake van sequels die eerder van de tekenfilm uit 1992 zijn gemaakt.

De ontwikkeling van de film bevindt zich nog in een prille fase en voordat er over gegaan wordt tot het vastleggen van cast en crew, moet er eerst een goed script op de plank komen. Daarvoor dienen schrijvers John Gatins en Andrea Berloff te zorgen. Of Guy Ritchie de regie van Aladdin 2 op zich neemt is nog niet bekend.

De producers hopen Will Smith als Geest, Mena Massoud als Aladdin en Naomi Scott als prinses Jasmine ook weer aan boord te krijgen.