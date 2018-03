Opvallend: Shia LaBeouf speelt zijn vader in film over zijn eigen leven KDL

21 maart 2018

10u28 0 Film Een week nadat Shia LaBeouf (31) vertelde dat zijn carrière lijdt onder de vele aanvaringen die hij met de politie had, komt het nieuws dat de acteur in de huid van zijn vader kruipt voor een film die geïnspireerd is op zijn eigen leven.

De film, die de naam 'Honey Boy' krijgt naar de koosnaam die Shia als kind had, vertelt het verhaal van LaBeoufs jeugd en de relatie met zijn vader, die een alcoholicus was en niet vies was van wat misdaad. Lucas Hedges, die bekend is van de film 'Manchester by the Sea', zal de rol van LaBeouf op zich nemen en LaBeouf zelf zal zijn vader spelen.