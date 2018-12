Opvallend: films met vrouwelijke sterren brengen meer op TK

13 december 2018

08u04

Bioscoopfilms met een actrice in de hoofdrol brengen meer geld in het laatje dan die met een mannelijke hoofdrolspeler. Dat is de conclusie van de Amerikaanse analysebureaus CAA en shift7. Ze onderzochten 350 Amerikaanse films die tussen 2014 en 2017 in de bioscoop kwamen en een hoge omzet kenden.

Ongeacht het productiebudget behaalden films met een vrouwelijke hoofdrol wereldwijd een grotere omzet dan die waarin de grootste rol was weggelegd voor een man. In 105 van de films met de grootste omzet figureerden vrouwen of meisjes als ster, zoals bijvoorbeeld in ‘Wonder Woman’ met Gal Gadot of de animatiefilms ‘Vaiana’ en ‘Inside Out’.

Bovendien slaagden alle blockbusters met een brutowinst van meer dan een miljard dollar sinds 2012 in de zogenaamde Bechdel-test. Die test is vernoemd naar de Amerikaanse feministe Alison Bechdel en stelt de vraag of er meer dan twee vrouwen in een film met elkaar praten over iets anders dan mannen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de nieuwe delen van het universum ‘Star Wars’, in ‘Beauty and the Beast’ of ook ‘Avengers: Age of Ultron’.

Pretentieloze vrouwen

Volgens de co-auteur van de studie, Christy Haubegger, is de link tussen succes aan de box-office en pretentieloze vrouwelijke rollen duidelijk: "Om een miljard dollar te halen, moet het een goede film zijn en een goede film heeft multidimensionale personages. Je haalt het miljard niet als alleen mannen de film willen zien", vertelde Haubegger in de Los Angeles Times.

Hoewel de Bechdel-test de lat laag legt, buisde 40 procent van de onderzochte films. Het onderzoek werd op touw gezet door de Time's Up-beweging, die een einde wil maken aan de intimidatie en ongelijke behandeling van vrouwen in de filmindustrie.