Opschudding over BAFTA-awards: enkel blanke sterren genomineerd voor prijzen TDS

07 januari 2020

13u35

Bron: ANP 0 Film De pas onthulde nominaties voor de BAFTA’s deden flink het stof opwaaien. Fans deelden op sociale media hun ongenoegen over het feit dat alleen blanke acteurs en actrices kans maken op een beeldje in de belangrijkste categorieën van de Britse filmprijzen. Ook de organisatie van de prijzenregen betreurt het gebrek aan diversiteit in de lijst.

Amanda Berry, de baas van de British Academy Film Awards, was “erg teleurgesteld” toen ze de nominaties zag. Berry vindt ook dat de lijst “erg wit” is. “Ik ben het daar volledig mee eens want dat is ook wat ik voelde toen ik de lijst zag en dat is niet om respectloos te zijn tegenover de genomineerden want het is wel een hele sterke lijst dit jaar”, reageerde ze op BBC Radio 4.

Ook het feit dat geen vrouwelijke regisseurs kans maken op een prijs, vindt Berry erg jammer. “Een paar jaar geleden kwamen we met een initiatief om vrouwelijke regisseurs te steunen en met de lijst van dit jaar hebben we besloten dit volgend jaar weer te doen.”

De genomineerden en winnaars van de BAFTA’s worden gekozen door leden van de British Academy of Film and Television Arts, werkzaam in de industrie. De prijzen worden op 2 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Joker is met elf nominaties de grootste kanshebber. The Irishman en Once Upon a Time in Hollywood werden tien keer genomineerd.