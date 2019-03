Opschudding op Sint-Pietersplein: paus met baard steekt kind in de lucht

Arnd Leroy

28 maart 2019

19u22

Bron: AP 0

Toeristen die gisteren Vaticaanstad bezochten, wisten even niet wat hen overkwam. Plots zagen ze de pausmobiel passeren met een zwaaiende paus. De man met witte baard stak even later ook een kind in de lucht. De Amerikaanse acteur, John Malkovich, speelt de rol van Paus Johannes Paulus III in de nieuwe serie ‘The New Pope’. De nieuwe serie is het vervolg op ‘The Young Pope’ waarin Jude Law de hoofdrol speelt. De serie komt dit jaar nog uit.