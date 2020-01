Oprah Winfrey trekt handen van misbruikdocu Russell Simmons TDS

12 januari 2020

12u43

Bron: ANP 0 Film Oprah Winfrey heeft zich teruggetrokken als uitvoerend producent van de misbruikdocumentaire over Def Jam-oprichter Russell Simmons. Dat heeft de talkshowkoningin laten weten in een verklaring aan Amerikaanse media. De titelloze documentaire werd gemaakt voor Apple+, maar zal ook niet meer bij de streamingdienst te zien zijn.

De film, die later deze maand in première moet gaan tijdens het Sundance Film Festival, vertelt de verhalen van enkele vrouwen uit de muziekwereld die Simmons beschuldigen van seksueel misbruik. Oprah heeft zich teruggetrokken omdat haar visie over de documentaire verschilt met die van makers Kirby Dick en Amy Ziering. “Als eerste wil ik vooropstellen dat ik de vrouwen volledig geloof en steun. Hun verhalen verdienen het om te worden verteld en te worden gehoord. Naar mijn mening is er meer werk aan de film te doen om het volledige verhaal van wat de slachtoffers hebben meegemaakt te vertellen en het is me duidelijk geworden dat de filmmakers en ik een andere creatieve visie daarover hebben.”

Volgens de presentatrice is de film dan ook nog niet af. “Kirby Dick en Amy Ziering zijn getalenteerde filmmakers. Ik heb veel respect voor hun missie, maar met hun verlangen om de film tijdens het Sundance Film Festival in première te laten gaan in acht genomen, is het in mijn ogen het beste om me terug te trekken”, aldus Oprah.

#MeToo

De filmmakers laten weten teleurgesteld te zijn door de beslissing van Oprah, maar blij te zijn dat ze de slachtoffers steunt. De film komt gewoon volgens plan uit. “De #MeToo-verhalen van zwarte vrouwen verdienen het om gehoord te worden, zeker die over machtige mannen, dus we gaan door met ons plan om de film mee te nemen naar het Sundance Film Festival. De film, die ons meer dan twee jaar kostte om te maken, wordt onze achtste die in première gaat tijdens Sundance.”

Simmons werd de afgelopen jaren meermaals beschuldigd van seksueel misbruik. De oud-platenbaas, die de aantijgingen altijd heeft ontkend, vertrok in 2017 bij Def Jam Records nadat een derde vrouw naar voren was gestapt.