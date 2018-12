Opnieuw een filmprijs voor ‘Girl’ DBJ

06 december 2018

13u02

Bron: Belga 0 Film ‘Girl”, het emotionele transgenderdrama van de debuterende Gentse filmer Lukas Dhont, wint de ‘Prijs van de jeugd voor de internationale film 2018' in de categorie Beste Vlaamse Film. De jury die deze jeugdprijzen jaarlijks toekent, bestaat louter uit jongeren die het hele jaar door het bioscoopaanbod in Vlaanderen en Brussel evalueren.

Een andere Vlaamse productie, de jeugdfilm “Rosie en Moussa” van Dorothée van den Berghe, is in de ogen van deze jongerenjury de Beste Film in de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar. Het echtscheidingsdrama “Nos batailles” van de Belgische cineast Guillaume Senez is dan weer goed voor een speciale vermelding.

“Figlia Mia” van de Italiaanse Laura Bispuri is de Beste Film voor tieners tussen 13 en 16 jaar en “Love, Simon” van Greg Berlanti voor jongeren van 17 tot 21 jaar.

De prijzen worden zondagnamiddag uitgereikt in Ninove, samen met de vertoning van de sprookjesfilm “The Shape of Water” van Guillermo del Toro, Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië in 2017 én viervoudige Oscarfilm, goed voor “een speciale vermelding als filmvondst van de jury”.