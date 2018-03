Opnames 'Zillion'-film over Dennis Black Magic starten in 2019 MVO

27 maart 2018

13u27 0 Film De 'Zillion'-film van regisseur Robin Pront, gebaseerd op de gelijknamige megadiscotheek, krijgt een artistieke ontwikkelingspremie van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Dat werd vandaag bekendgemaakt. De opnames zullen van start gaan in 2019.

Matteo Simoni heeft inmiddels toegezegd voor de rol van Dennis Black Magic. 'Zillion' wordt de tweede film van Robin Pront na zijn succesvolle debuut 'D'Ardennen', die internationaal gerenommeerd was en in 2016 de Belgische inzending voor de Oscars.

De Antwerpse megadiscotheek Zillion opende de deuren in 1997, bestond amper vijf jaar maar eigenaar Frank Verstraeten bouwde de discotheek al bij leven uit tot een mythe, niet in het minst door de sfeer van schandalen, kleurrijke figuren, mooie vrouwen, technologische hoogstandjes, drank en drugs die de discotheek omringde. Het is een wereld die Pront erg graag in een film wil gieten.

"Zillion wordt een rise and fall-verhaal van iemand die gedreven door een grenzeloze en nietsontziende ambitie ergens onderweg zijn ziel verliest. Wie d’Ardennen heeft gezien weet dat ik een voorliefde heb voor de typische dance-muziek en bijhorende Johnny & Marina-cultuur die er eind jaren negentig heerste. Ik kijk er enorm naar uit om die Zillion-vibe naar het scherm te brengen", aldus Robin Pront.