Opnames Vlaamse ‘The Last Front’ met Liam Cunningham voor onbepaalde tijd uitgesteld SDE

03 oktober 2019

06u59

Bron: NB 0 Film Vorige week was het nog groot nieuws: de Gentse regisseur Julien Kerknawi (25) had enkele internationale grootheden kunnen strikken voor zijn debuutfilm ‘The Last Front’. Denk maar aan Liam Cunningham (58) uit ‘Game of Thrones’ en het Russische model Sasha Luss (27). Maar de opnames van ‘The Last Front’ zijn nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat schrijft het Nieuwsblad.

Vorige week vertelde Kerknawi nog bij ons dat de opnames van ‘The Last Front’ op 7 oktober van start zouden gaan. De film speelt zich af in Vlaanderen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, maar focust niet op politieke spelletjes en loopgraven. Centraal staan de verhalen van Vlaamse gezinnen die moeten vluchten voor de oorlog. Het gezin van Leonard Lambert - de rol van Cunningham - is er daar één van. “Ik merkte dat er ook veel buitenlandse interesse was voor het verhaal, daarom heb ik besloten de film in het Engels te maken”, vertelde de regisseur, die ook zelf het scenario schreef. De opnames zouden tot begin december duren, waarna de film eind 2020 in de zalen zou komen.

Maar nu blijkt er een kink in de kabel. “De opnames zijn voor onbepaalde duur uitgesteld”, laat de productie weten. “Er zijn nog enkele zaken niet in orde. We weten niet precies wanneer we zullen starten met filmen, maar we mikken op maart. We hopen tegen het einde van het jaar een precieze datum te kunnen meegeven.”