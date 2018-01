Opnames van film The Rhythm Section stilgelegd vanwege blessure Blake Lively ANP

30 januari 2018

19u30 0 Film De opnames van 'The Rhythm Section', de nieuwe film van Blake Lively, zijn voor onbepaalde tijd stilgelegd. De actrice heeft een handblessure opgelopen tijdens de opnames en het herstel vergt meer tijd dan gedacht.

De opnamen in Dublin werden vorige maand gestaakt, nadat Blake haar hand blesseerde tijdens het filmen van een stuntscène. Ze zou een vinger hebben gebroken en de genezing verloopt niet helemaal zoals zou moeten. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Blake moet stoppen met het project.



Haar herstel zou wel eens vijf maanden kunnen duren en het is maar de vraag of de producenten zo lang kunnen wachten. De dertigjarige actrice onderging naar verluidt begin december een operatie aan haar hand en heeft nu een tweede operatie nodig.



Op Instagram post Lively, die een relatie heeft met Ryan Reynolds, de ene na de andere foto. Om haar rechterhand is op de laatste foto's het gips overduidelijk te zien.



'The Rhythm Section', gebaseerd op het eerste boek in een reeks van schrijver Mark Burnell, staat gepland voor release in 2019. De films worden geproduceerd door de producenten van onder meer James Bond.

