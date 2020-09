Opnames ‘The Batman’ stilgelegd: “Robert Pattinson is besmet met het coronavirus” TDS

03 september 2020

18u52

Bron: ANP 1 Film De opnames voor de nieuwe ‘Batman’-film zijn gepauzeerd vanwege een coronabesmetting bij één van de teamleden. Dat meldt The Daily Mail. Bronnen bevestigen aan de krant dat de cast- en crewleden op de set naar huis zijn gestuurd. Volgens Vanity Fair gaat echter om Robert Pattinson, die in de film de hoofdrol vertolkt.



Robert Pattinson zou besmet zijn met het coronavirus, schrijft Vanity Fair. Belangrijke bronnen hebben dat aan het tijdschrift bevestigd. Warner Bros wil het nieuws niet bevestigen. “Een lid van de crew van The Batman is positief getest op Covid-19 en isoleert zich volgens de protocollen. Het filmen wordt tijdelijk onderbroken”, is het enige wat de organisatie wil zeggen over de situatie.

Tegen Daily Mail had een bron ook al het volgende verteld: “We hebben een memo gekregen waarin staat dat iemand van de crew een positieve Covid-19-test heeft gehad. Iedereen had het erover op de set”, klonk het. “We weten niet wie er positief is getest, maar het heeft wel chaos veroorzaakt in de planning.”

De film met Robert Pattinson in de hoofdrol, waar zo’n 100 miljoen euro in is gestoken, wordt opgenomen in de Warner Bros-studio in Hertfordshire in Engeland. De opnames werden maandag pas weer hervat na een pauze vanwege de coronacrisis.

