Opnames 'The Batman' hervat na coronabesmetting Robert Pattinson

17 september 2020

Goed nieuws voor fans van 'The Batman': de opnames van de film zijn opnieuw van start gegaan. Aanvankelijk moesten die noodgedwongen een tijdje stilgelegd worden omdat hoofdrol Robert Pattinson positief testte op corona.

“Na een lange pauze zijn de opnames voor ‘The Batman’ vandaag weer hervat”, zo laat filmstudio Warner Bros. weten via sociale media. “Ze vinden plaats in de UK.” Het is van begin deze maand geleden dat Pattinson nog op de set stond. De film heeft een budget van 100 miljoen euro en zou op 1 oktober 2021 in de zalen moeten belanden. Normaal gezien zou dat zelfs ondanks de ongeplande pauze nog moeten lukken, zo meent de studio.