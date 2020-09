Opnames ‘The Batman’ gaan verder (maar zonder Robert Pattinson) TDS

04 september 2020

18u36

Bron: ANP 2 FILM De opnames van de nieuwe ‘Batman’-film gaan toch verder, maar zonder hoofdrolspeler Robert Pattinson (34). Donderdag werden de cast- en crewleden op de set nog naar huis gestuurd, nadat een coronabesmetting bij een van de crewleden was vastgesteld. Later werd bekend dat Pattinson zelf besmet is met het virus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens The Daily Mail is de crew verdergegaan met het filmen van scènes waar Pattinson niet in speelt, nu de acteur in zelfisolatie zit. “Het doel is om zo veel mogelijk af te krijgen voordat Pattinson weer terug is en ondertussen hopen dat geen van de andere belangrijke acteurs besmet raakt”, aldus een insider op de set.

Warner Bros wil het nieuws nog steeds niet bevestigen. “Een lid van de crew van ‘The Batman’ is positief getest op Covid-19 en isoleert zich volgens de protocollen. Het filmen wordt tijdelijk onderbroken”, is het enige wat de organisatie wilde zeggen over de situatie.



De film met Robert Pattinson in de hoofdrol, waar zo’n 100 miljoen euro in is gestoken, wordt opgenomen in de Warner Bros-studio in Hertfordshire in Engeland. De opnames werden maandag pas weer hervat na een pauze vanwege de coronacrisis.

LEES OOK: Robert Pattinson onder vuur omdat hij weigert ‘killerlijf’ te kweken voor ‘Batman’