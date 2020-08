Opnames nieuwe Batman-film mogelijk in september hervat SDE

20 augustus 2020

18u22 0 Film De opnames van de film ‘The Batman’, met Robert Pattinson (34) in de hoofdrol, zouden begin september weer worden hervat. Dat melden insiders woensdag aan Variety.

Crewleden zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het opnieuw opbouwen van de sets, wat de geruchten over de hervatting van het filmen aanwakkerde. Uiteraard moet - gezien de huidige omstandigheden - nog worden bezien of het er überhaupt nog wel van komt en of de productie niet nog een paar weken of maanden langer stil blijft liggen.

De film wordt gedraaid in de Warner Bros. Studios Leavesden in Groot-Brittannië. Na ongeveer zeven weken draaien moest er in maart plotseling gestopt worden met filmen omdat toen het coronavirus wereldwijd uitbrak. Destijds werd gezegd dat de film eigenlijk in juni 2021 in de bioscoop zou verschijnen. Inmiddels is dat opgeschoven naar 1 oktober volgend jaar.