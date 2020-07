Opnames ‘Mission: Impossible’-films kunnen binnenkort worden hervat MVO

05 juli 2020

13u46

Bron: ANP 0 Film Volgens diverse Britse en Amerikaanse media zou de regering van Groot-Brittannië deze week met versoepelingen komen waardoor het voor buitenlandse cast en crew mogelijk wordt om weer films te kunnen maken in het land.

Het gaat dan om kleine groepjes die essentieel zijn tijdens het productieproces. Zij mogen dan naar het land reizen zonder daarna eerst veertien dagen in quarantaine te moeten. In plaats daarvan moeten die individuen eerst twee weken in gecontroleerde ‘bubbels’ leven en werken, zoals een filmstudio.

De films ‘Mission: Impossible’ 7 en 8 worden voor een deel geschoten in de Warner Bros Studios Leavesden in Hertfordshire, weet ook de Britse cultuursecretaris Oliver Dowden. “De grootste blockbusters en tv-shows ter wereld worden hier gemaakt.” Dowden heeft al met hoofdrolspeler Tom Cruise gesproken over een eventuele hervatting van de opnames.