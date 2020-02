Opnames ‘Mission: Impossible 7' uitgesteld wegens coronavirus SDE

24 februari 2020

22u41

Bron: Variety 0 Film De eerste opnames van de actiefilm ‘Mission: Impossible 7' in Venetië zijn voorlopig uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië. Filmstudio Paramount Pictures heeft dit maandag laten weten, meldt Variety.

In het noorden van Italië is het virus bij ruim tweehonderd mensen vastgesteld en zijn er zeven mensen overleden. Normaal gezien zouden er drie weken lang opnames plaatsvinden voor de actiefilm ‘Mission: Impossible 7', maar Paramount heeft besloten om de opnames uit te stellen op basis van adviezen van de Italiaanse autoriteiten. Die roepen een halt toe aan openbare bijeenkomsten om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

"Omwille van de veiligheid van de cast en crew wijzigen we het productieschema van onze drie weken durende shoot in Venetië", zegt Paramount. De crew mag naar huis tot de filmopnames beginnen. "We zullen de situatie blijven volgen en werken samen met gezondheids- en overheidsdiensten."



De zevende ‘Mission: Impossible’, met opnieuw Tom Cruise in de hoofdrol als Ethan Hunt, wordt op 23 juli 2021 in de bioscopen verwacht. Andere rollen zijn er voor Nicholas Hoult en ‘Guardians Of The Galaxy’-ster Pom Klementieff. Daarna volgt nog een achtste deel dat in 2022 in de bioscoop te zien is.