Opnames ‘Jurassic World 3' volgende maand hervat MVO

15 juni 2020

20u49

Bron: ANP 0 Film De opnames van ‘Jurassic World: Dominion’ worden volgende maand weer opgepakt in het Verenigd Koninkrijk. De productie kwam, net als veel andere, stil te liggen vanwege de coronacrisis maar wordt vanaf 6 juli hervat in de Pinewood Studios. Dat heeft Universal bevestigd aan Deadline.

Dat betekent dat de derde ‘Jurassic World’-film vooralsnog de eerste grote film is die weer gaat draaien. “Het plan is om begin of medio juli te gaan opnemen”, aldus een woordvoerder van Universal.

De filmstudio heeft een uitgebreid protocol klaarliggen om veilig te kunnen draaien. Zo worden de volledige cast en crew getest op het coronavirus voor ze op de set mogen verschijnen. Ook zullen medewerkers tijdens opnames meerdere keren worden getest. Daarnaast draagt iedereen, behalve de acteurs tijdens het filmen, een mondkapje en worden aanpassingen gedaan om zo veel mogelijk afstand tussen de cast te bewaren.

Een groot deel van de cast van ‘Jurassic World: Dominion’, onder wie hoofdrolspelers Chris Pratt en Bryce Dallas Howard, is tijdens de pauze teruggevlogen naar de Verenigde Staten. Naar verwachting keren zij zo snel mogelijk terug. Wel moeten ze dan eerst verplicht twee weken in quarantaine.