Opnames in riolen & kleren stijf van het bloed: ‘Callboys’-acteur Bart Hollanders verlegt grenzen in zombiefilm BDB

19 december 2019

13u05

Bron: NB 0 Film Van callboy naar zombiedoder: acteur Bart Hollanders (35) maakt de switch zonder problemen. Sinds deze week is hij in de bioscoop te zien in ‘Yummy’, Vlaanderens allereerste zombiefilm. “Mijn kleren stonden stijf van het bloed”, vertelt de acteur in Het Nieuwsblad.

Voor de opnames moest Hollanders, vooral bekend als Randy Paret uit ‘Callboys’, z’n grenzen verleggen. “De slotscène waarin mijn personage op de motorkap van een rijdende auto ligt, heb ik zélf gespeeld”, vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Oké, ik zat met een ei in mijn broek maar vastgesjord tegen honderd per uur door een bos scheuren was tenminste zo echt als het maar zijn kon. Verder was het niet evident om de hele dag onder het bloed te zitten. Ik kon ‘s avonds mijn hemd en broek gewoon rechtop zetten. Zo stijf stond alles van het bloed.”

Ook de opnames in riolen waren geen lachertje. “Dat was ontzettend smering. En het stonk er! Het oude ziekenhuis waar we de meeste scènes spelen, lag in Maaseik. Het grappige was dat in een deel van dat ziekenhuis Oost-Europese en Spaanse gastarbeiders logeerden. Je had hun gezichten moeten zien toen ze in de gangen een groep bloederige zombies kruisten.”

‘Yummy’ is nu te zien in de Vlaamse bioscopen.