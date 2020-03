Opnames film ‘Zillion’ maand uitgesteld JOBG

16 maart 2020

06u29 0 Film Robin Pront zou maandag aan de opnames van zijn film ‘Zillion’ beginnen, maar ook daar trekt corona een streep door. De opnames van het legendarische ‘rise and fall’-verhaal over Zillion-baas Frank Verstraeten worden met een maand uitgesteld.

“Deze filmopnames zijn een soort reizend mini-evenement waar veel mensen bij betrokken zijn die intensief met elkaar samenwerken. Bijgevolg hebben we de richtlijnen van de overheid opgevolgd en deze hele moeilijke beslissing moeten maken. We willen in geen geval de gezondheid van de crew en cast van de film in gevaar brengen”, zegt Gudrun Burie, persverantwoordelijke van de film ‘Zillion’. Vermoedelijk kunnen de opnames van start gaan midden april. “De locaties moeten opnieuw bekeken worden om te zien wanneer ze beschikbaar zijn om te filmen. We gaan dus een nieuwe planning moeten opmaken", aldus Burie.

De acteurs, waaronder Matteo Simoni (Dennis Black Magic), Jonas Vermeulen (Frank Verstraeten), Barbara Sarafian (Franks moeder), Geert Van Rampelberg (Carré-eigenaar) en Charlotte Timmers (Franks vriendin) hebben al aangegeven hun agenda gewoon vrij te houden. “Alle acteurs hebben veel zin om met de opnames te beginnen. Wat er nu gebeurt, is overmacht. Iedereen heeft begrip voor de situatie”, zegt Gudrun nog. Op de release van de film heeft het uitstel van de opnames voorlopig geen effect. Vanaf 3 februari volgend jaar is de ‘Zillion’ in de bioscoop te zien. (JOBG)