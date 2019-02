Opnames ‘FC De Kampioen 4' gaan van start op Aalst carnaval TDS

22 februari 2019

12u14 0 Film Er komt een vierde FC De Kampioenen-langspeelfilm en die zal deels in Aalst worden gemaakt. De finale van de film zal zich namelijk afspelen in een stad waar elk jaar een zeer populair Vlaams evenement plaatsvindt, carnaval Aalst dus. Op zondag 3 maart gaan de opnames van ‘FC De Kampioen 4: Viva Boma!’ er van start.

Verwacht wordt dat er enkele canavaleske scènes zullen worden opgenomen in Aalst. Regisseur is opnieuw Jan Verheyen die voor de derde film met zijn filmploegen naar café Stinne in Meldert trok. De authentieke voetbalkantine en het voetbalveld ernaast vielen zeer in de smaak bij de regisseur. De eerste draaidag wordt voor de productieploeg een waar huzarenstukje. Er wordt die dag immers gefilmd tijdens de bekende carnavalsstoet in Aalst, waar de Kampioenen meerijden op een eigen praalwagen.

Na de stoet krijgen cast en crew een weekje om op adem te komen en gaan de opnames officieel van start op 11 maart 2019.