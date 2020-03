Opnames ‘Cool Abdoul' tijdelijk opgeschort SDE

13 maart 2020

19u46

Bron: Facebook 0 Film Ook de Vlaamse filmwereld ondervindt gevolgen van de nieuwe maatregelen. De opnames van de film ‘Cool Abdoul’ worden tijdelijk stilgelegd. Dat laten de makers weten op Facebook.

“Vanwege het coronavirus zullen we dit weekend de productie opschorten”, schrijven de makers van ‘Cool Abdoul’ op Facebook. “We willen benadrukken dat we met deze maatregel onze verantwoordelijkheid nemen om iedereen gezond te houden. Als we allemaal de maatregelen volgen om dit virus te bevechten, zullen we hier samen doorkomen. We zullen terugkomen.”

‘Cool Abdoul’ gaat over het levensverhaal van de Gentse bokser Ismail ‘Cool’ Abdoul. De hoofdrol is voor Nabil Mallat, die eerder te zien was in ‘Patser', ‘Cordon’ en ‘De Dag’. De vriendin van Abdoul wordt gespeeld door Anemone Valcke. De film gaat over de woelige periode aan het begin van Abdouls carrière. Ismail stootte toen door naar de top van de Belgische bokswereld maar tegelijkertijd dreigden zijn problemen met het gerecht zijn ondergang te worden.

De film moet normaal gezien in de loop van 2020 uitkomen.