Opnames 'Avatar'-films hervat, James Cameron verklapt nieuwe releasedata voor franchise van 1 miljard dollar

28 mei 2020

17u46 14 Film Goed nieuws voor de fans van blockbuster ‘Avatar’. Producer Jon Landau maakte via Instagram bekend dat de opnames voor de langverwachte vervolgfilm deze week hervat worden in Nieuw-Zeeland. Daarmee zijn ze één van de eerste grote producties die het werk weer opnemen na de lockdown. “We zijn erg enthousiast”, klinkt het bij de makers.



Eindelijk mogen Jon Landau en regisseur James Cameron de opnames van ‘Avatar 2' weer in gang steken. Midden-maart werden ze naar huis gestuurd omdat de Nieuw-Zeelandse overheid een lockdown afkondigde. De onverwachte pauze was een streep door de rekening van overkoepelend bedrijf Disney, die graag een heuse franchise rond de blauwe wezens willen opbouwen. De eerste ‘Avatar’-prent kwam uit in 2009 en stond vervolgens 10 jaar lang op de eerste plaats van de internationale box office. Vorig jaar werd de film echter van de troon gestoten door ‘Avengers: Endgame’.

Geen zorgen, er komen nog genoeg nieuwe ‘Avatar’-films aan om een gooi naar het wereldrecord te doen. Zo bevestigde Disney maar liefst vier toekomstige vervolgprenten. Hoewel de productie steeds vertraging bleef oplopen - al helemaal door de coronamaatregelen - komt er toch opnieuw wat schot in de zaak. Eerder deelde James Cameron al de eerste conceptbeelden voor ‘Avatar 2', en Jon Landeau toonde daarnaast ook enkele wagens en boten die gebruikt worden op de set.

Nieuwe data

De releasedata van de films zijn al verschillende keren verschoven, maar volgens Cameron mogen we ‘Avatar 2' alvast verwachten in december 2021. Normaal gezien zou die nog eind dít jaar verschijnen, maar dat was uiteraard niet meer mogelijk wegens tijdsgebrek. Ook de volgende films kregen al releasedata toegewezen: ‘Avatar 3' komt eraan in december 2023, ‘Avatar 4' in december 2025 en ‘Avatar 5' als kers op de taart in december 2027. Fans krijgen de komende jaren dus steevast ‘Avatar’-tickets onder de kerstboom.

Plot

In de hoofdrollen zien we opnieuw Jake Worthington en Zoe Saldana als respectievelijk Jake Sully en Neytiri. Jake is een mens die door middel van een synthetisch lichaam - een avatar - binnendringt in de mysterieuze wereld van Pandora. Zijn bedoeling was om de lokale bewoners, de Na’vi, te overtuigen om handelspartners van de Aarde te worden, maar in plaats daarvan werd hij verliefd en besliste hij om niet naar de Aarde terug te keren. Vervelend, gezien zijn soortgenoten zich uiteindelijk tégen de Na’vi keerden, en hen probeerden uit te roeien.

James Cameron bevestigde dat de aardbewoners in ‘Avatar 2' ook de grote vijand van Pandora zullen blijven. Jake en Neytiri zijn nog altijd een koppel, en bovendien hebben ze een dochter van acht. Het gezin gaat op verkenning en maakt kennis met een onderwaterstam. Veel meer weten we nog niet over het plot van de film. Wel liet James vallen dat actrice Sigourney Weaver en acteur Stephen Lang zullen terugkeren, ook al stierven hun personages in de eerste prent.

Kate Winslet & Vin Diesel

Verrassend genoeg vinden we ook Kate Winslet terug in de cast. “Zij speelt één van de Sea People”, legt Cameron uit. “Het volk dat in de zeeën van Pandora woont. Kate is heel enthousiast, haar enige eis was dat ze zélf al haar waterscènes wilde filmen, zonder stuntvrouw.”

Wat Kate’s deelname zo bijzonder maakt, is dat ze sinds ‘Titanic’ nooit meer heeft samengewerkt met James. Ze was naar eigen zeggen erg bang om te verdrinken tijdens het filmen van haar scènes, en ze verklaarde zelfs: “Ik was op sommige momenten écht bang van James. Je zou het niet zeggen, maar hij heeft een rothumeur en een erg opvliegend karakter.”

Ook ‘Guardians Of The Galaxy’-ster Vin Diesel was aanwezig op de set, zo liet hij in april dit jaar weten via Instagram. “Ik was vooral blij dat ik weer met Zoe Saldana mocht werken, want haar ken ik al van mijn Marvel-familie.” Wat zijn rol precies is, is nog niet duidelijk. We weten alleen dat hij in minstens één van de nieuwe films zal opduiken.

Prijzig

De filmrechten op ‘Avatar’ lagen tot vorig jaar in handen van 20th Century Fox. Maar gezien The Walt Disney Company de studio overnam, hebben zij nu vrij spel. En uiteraard, het Huis van de Muis heeft grote plannen met het goudhaantje van hun voormalige concurrent. ‘Avatar’ moet hun volgende grote franchise worden. Denk maar aan de lange reeks superheldenfilms van Marvel, en je krijgt een mooi idee van waar dit alles naartoe moet gaan.

Het origineel stond bekend om prachtige visuele effecten, gemaakt door Weta Digital. Ook dit keer werkt het bedrijf aan gelijkaardige snufjes voor alle opvolgers. Daarvoor krijgen ze - hou je vast - een budget van 1 miljard dollar (ongeveer 904 miljoen euro). De studio laat er dus geen gras over groeien: de nieuwe ‘Avatar’-films mogen iets kosten.

De inzet is hoog, maar men heeft duidelijk vertrouwen in het toekomstige succes. Disney heeft zelfs al een deel van hun pretpark Walt Disney World laten ombouwen tot Pandora, de mysterieuze wereld van ‘Avatar’.

