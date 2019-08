Opmerkelijk: Vin Diesel wil geen enkel gevecht verliezen, ook al zijn ze in scène gezet SD

02 augustus 2019

14u32

Bron: WSJ 1 Film Vin Diesel (52) houdt er niet van om een gevecht te verliezen - ook al zijn ze in scène gezet voor een film. De acteur vond het dan ook niet kunnen dat zijn collega Jason Statham (52) in een bepaalde scène van ‘The Fast & Furious’ iets meer vuistslagen mocht uitdelen.

Ooggetuigen vertellen aan The Wall Street Journal dat Vin Diesel er niet mee kon lachen dat Jason Statham in een bepaalde scène meer vuistslagen mocht uitdelen dan hijzelf. Daarom stelde Diesel voor om een systeem te bedenken waarmee het aantal bewegingen geteld kon worden: of het nu kopstoten, schoppen of body slams waren... alles zou meegerekend moeten worden, vond de acteur. Maar de producenten stonden niet meteen te springen voor dat idee. Het zou veel te ingewikkeld worden, vonden ze. Daarom schakelt Diesel zijn jongere zus, die producente is van de films, in om het aantal slagen dat hij moet incasseren, te tellen en in het oog te houden.

Al moeten de andere acteurs niet onderdoen, schrijft The Wall Street Journal nog. “Volgens producenten en crewleden van de films heeft meneer Statham een overeenkomst met de studio waarin bepaald is hoe erg hij in elkaar geslagen kan worden op het scherm”, staat er. “En meneer Johnson (Dwayne Johnson, aka The Rock, red.) schakelt producenten, redacteurs en vechtcoördinatoren in om ervoor te zorgen dat hij altijd even veel slagen uitdeelt als hij er incasseert.”