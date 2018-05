Opmerkelijk: dochter en kleindochter van Charlie Chaplin in nieuwe film TC

09 mei 2018

14u25 0 Film Talent kan genetisch bepaald zijn. Dat bewijst de nieuwe film 'Anchor and Hope'. Daarin speelt naast Geraldine, de dochter van Charlie Chaplin, ook zijn kleindochter Oona mee.

'Anchor and Hope' was eerder al op enkele andere festivals te zien, maar wordt nu ook aan het grote publiek getoond op het filmfestival van Cannes. Het is een komisch drama over een lesbisch koppel (gespeeld door Oona Chaplin en Natalia Tena) dat een gemeenschappelijke vriend inschakelt om een kind te krijgen. Een idee waar de ene al wat meer achter staat dan de andere.

Eerste keer

De film is extra opmerkelijk omdat naast Geraldine Chaplin ook haar dochter Oona een rol heeft gekregen. Het is de eerste keer dat beide nazaten van de legendarische komiek Charlie Chaplin samen in een film spelen. Geraldine acteert al een hele tijd, Oona timmert volop aan haar carrière. Tot nu toe was ze vooral in tv-series te zien, maar nu lijkt ook Hollywood haar ontdekt te hebben. Zo zal ze de komende jaren ook te zien zijn in de vier volgende 'Avatar'-films van James Cameron.