Ophef rond studio achter ‘Lord of the Rings’: seksisme, pesterijen en porno op werkvloer Sebastiaan Quekel

18 september 2020

21u08

Bron: AD 6 Film Het Nieuw-Zeelandse miljoenenbedrijf Weta Digital, bekend van de baanbrekende effecten uit onder meer ‘Lord of the Rings’, ‘Avatar’ en ‘Planet of the Apes’, is in opspraak geraakt als gevolg van forse beschuldigingen van jarenlange pesterijen en seksisme op de werkvloer. Het bedrijf van topregisseur Peter Jackson erkent de problemen en stelt een intern onderzoek in.

Het in 1993 opgerichte Weta Digital is hofleverancier van visuele effecten voor de prijswinnende ‘Lord of the Rings’-trilogie. Het bedrijf sleepte diverse Oscars in de wacht voor de speciale effecten en kostuums van de legendarische films en geldt sindsdien als een van de meest gerespecteerde studio’s in de filmindustrie.



Maar vandaag hangen er - zoals in het land van Mordor - donkere wolken boven het bedrijf. Acht (voormalige) medewerkers beschuldigen leidinggevenden van seksisme, pesten, intimidatie, seksuele toenadering en het verspreiden van pornografisch materiaal op de werkvloer. “Weta is de mooiste stortplaats voor giftig afval ter wereld”, zo omschrijft een ex-medewerker de sfeer op de werkvloer.

“Er was in die tijd een traditie die pornovrijdag heette”, zo vertelt een andere medewerkster tegen Television New Zealand, de publieke omroep van Nieuw-Zeeland. ,,Op die dag e-mailden verschillende personeelsleden pornobeelden naar het hele team. De eerste vrijdag dat ik daar werkte, was ik zo verrast en geïntimideerd. Ik voelde mij vreselijk ongemakkelijk.”

Giftige cultuur

Medewerkers die niet mee wilden doen met de wekelijkse traditie, werd verzocht een mail te sturen. “Maar daarop volgden nog steeds gesprekken tussen teamleden over welke beelden er rond waren gestuurd”, briest de medewerkster. Een andere collega beweert dat pornografie openlijk werd gedeeld en bekeken in de kantoren van het bedrijf.

Over de zogenoemde ‘giftige cultuur’ werd niet gesproken omdat Weta op dat moment grote successen boekte met ‘Lord of the Rings’ en op het punt stond uit te groeien tot wereldleider in de wereld van special effects. De medewerkers die problemen ondervonden waren bovendien bang om op de zwarte lijst te worden gezet.

Excuses

In een verklaring aan Nieuw-Zeelandse media erkent Weta Digital dat het bedrijf kampt met ‘bekende gedragsproblemen’. “Zodra het onder de aandacht van het management werd gebracht, werden er onmiddellijk stappen ondernomen om deze activiteit te stoppen”, aldus een woordvoerder. “We betreuren dat dit is gebeurd en bieden onze excuses aan voor het leed dat het heeft veroorzaakt.”

Het interne onderzoek naar de giftige werkcultuur staat onder leiding van de bekende eigenaren van het bedrijf, onder wie regisseur Peter Jackson, zijn vrouw Fran Welsh en scenarioschrijver Phillipa Boyens. Het onderzoek volgt op maandenlang onderzoek door het lokale televisiestation TVNZ, dat ontdekte dat klachten compleet werden genegeerd door het management van Weta.

Verandering

Weta Digital benadrukt dat de klachten ‘niet het Weta Digital van vandaag weerspiegelen’. Medewerkers met klachten kunnen zich voortaan gemakkelijker wenden tot een vertrouwenspersoon of anoniem een mail sturen naar een leidinggevende. “Binnen het bedrijf is geen ruimte voor ongepast gedrag. Als medewerkers zich om wat voor reden dan ook ongemakkelijk voelen, willen we dat graag horen. Alle klachten en zorgen nemen wij zeer serieus.”

De Nieuw-Zeelandse minister van Werkgelegenheid, Andrew Little, zegt dat het ‘noodzakelijk’ is dat het bedrijf een grondig en onafhankelijk onderzoek uitvoert. “Elke werknemer verdient het om veilig te zijn op zijn of haar werkplek.”

Reactie regisseur

Regisseur Peter Jackson wilde niet reageren op de onstane commotie. Zijn drie films van ‘The Lord Of The Rings’ brachten tezamen bijna 6 miljard dollar op en wonnen 17 Oscars, waaronder die van beste film.

De drie films (totale kosten: 280 miljoen dollar) werden in achttien maanden tijd achter elkaar opgenomen in Nieuw-Zeeland, het vaderland van regisseur Jackson. Het spectaculaire landschap in de films trok vele nieuwsgierigen naar Nieuw-Zeeland.