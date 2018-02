Ophef over rol Jared Leto in Netflix-film MVO

Film Netflix heeft zich de woede van veel Aziaten op de hals gehaald, door Jared Leto te casten voor een film waarin de Japanse cultuur centraal staat.

De streamingservice bracht afgelopen week de trailer van de film 'The Outsider' uit, waarna veel Twitteraars de rol van Jared betitelden als een vorm van whitewashing. Met die term wordt bedoeld dat er witte acteurs worden gecast voor rollen die eigenlijk door mensen van andere etniciteiten zouden moeten worden gespeeld.

Jared speelt in 'The Outsider' een Amerikaanse soldaat die voor de Yakuza, de Japanse onderwereld, moet werken tot hij zijn vrijheid heeft terugverdiend. Netflix krijgt veel kritiek, omdat in de film wel de Japanse cultuur centraal staat, maar de held van het verhaal toch een niet-Aziatische acteur is. Een aantal twitteraars trok een vergelijking met 'The Last Samurai', een film uit 2003 die gaat over de Japanse samoerai, waarin Tom Cruise de hoofdrol speelde.

Een recenter voorbeeld van whitewashing is 'The Ghost in the Shell', waarin blanke acteurs de rollen uit een typisch Japanse anime-serie op zich nemen, met Scarlett Johansson in de hoofdrol.