Openingsweekend Frozen 2 goed voor 317 miljoen euro TMA

24 november 2019

19u32

Bron: BuzzE 0

De film Frozen 2 heeft zeer goed gescoord in het debuutweekend. Volgens Box Office heeft de Disneyfilm in Noord-Amerika een slordige 130 miljoen dollar opgebracht. Dat de film goed zou scoren, was vooraf wel ingecalculeerd door de filmstudio. Maar de opbrengst in het eerste weekend is boven verwachting.

Ook buiten Noord-Amerika scoorde Frozen 2 met ruim 220 miljoen dollar goed. Daardoor komt de opbrengst in het eerste weekend uit op zo'n 350 miljoen dollar (317,5 miljoen euro). De eerste Frozen bracht in 2013 in totaal ruim 1.3 miljard dollar op in bioscopen over de gehele wereld. Daarmee is die film nog steeds de best scorende animatiefilm ooit.