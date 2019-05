Openingsweekend 'Aladdin' groot succes: film bracht wereldwijd al 207,1 miljoen dollar op SD

27 mei 2019

09u28

Bron: Variety 0 Film Afgelopen weekend kon het publiek wereldwijd genieten van Disney’s nieuwste live-actionfilm, ‘Aladdin’, en aan de kaartjesverkoop te zien is dat ook massaal gebeurd. In Amerika had de film zelfs het derde beste openingsweekend van dit jaar, na ‘Captain Marvel’ en ‘Avengers: Endgame’.

In Amerika bracht de film tijdens het eerste weekend al 86,1 miljoen dollar op (zo'n 76,8 miljoen euro). Daarmee heeft de film het derde beste openingsweekend van 2019, na ‘Captain Marvel’ (153,4 miljoen dollar) en ‘Avengers: Endgame’ (357,1 miljoen dollar).

In het buitenland bracht de film nog zo'n 121 miljoen dollar op (zo'n 108 miljoen euro), waardoor het totaal op 207,1 miljoen dollar komt te staan (zo’n 184,9 miljoen euro).

De filmkijkers bleken ook erg tevreden met ‘Aladdin’. Volgens een enquête van Comscore zou 67% van de kijkers de film ook aanbevelen bij vrienden. 39% van de kijkers vertelde hoe hun genegenheid voor de tekenfilm de belangrijkste reden was geweest om naar deze film te gaan kijken. “En een duidelijke 22% gaf aan hoe ze de film zeker nog eens wilde gaan kijken in de bioscoop”, vertelt Paul Dergarabedian, analyst bij Comscore. “Dat ligt veel hoger dan de norm van 14%.”

Cathleen Taff, distributiehoofd bij Disney, is blij met de cijfers. “’Aladdin’ doet perfect wat we gehoopt hadden. We zullen ook de komende weken nog een sterke prestatie te zien krijgen, wanneer het zomerseizoen begint.”