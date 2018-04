Opbrengst 'Black Panther' overstijgt kaskraker 'Titanic' SD

08 april 2018

10u09

Bron: ANP 0 Film De superheldenfilm 'Black Panther' blijft twee maanden na de release in de Verenigde Staten geschiedenis schrijven. Zaterdag streeft de actiefilm van Marvel qua opbrengst de blockbuster 'Titanic' van James Cameron voorbij. Black Panther belandt daarmee op de derde plaats van best verdienende films ooit in de VS, na 'Star Wars: The Force Awakens' (936,7 miljoen dollar) en 'Avatar' (760,5 miljoen).

Black Panther heeft in de Verenigde Staten 659,3 miljoen dollar opgebracht, meldt The Hollywood Reporter op basis van cijfers van vrijdag. Dat is een fractie verwijderd van de 659,5 miljoen dollar die 'Titanic' in 1997 opbracht.

Wereldwijd heeft 'Black Panther' al 1,29 miljard opgebracht. Daarmee staat de superheldenfilm van regisseur Ryan Coogler nu op de tiende plaats van succesvolste films ooit.

De actiefilm van Marvel, met een donkere held in de hoofdrol, vertelt over T'Challa (gespeeld door Chadwick Boseman), die na de dood van zijn vader terugkeert naar het Afrikaanse land Wakanda om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Een oude vijand stelt echter ook recht te hebben op de troon, een claim waarmee het voortbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen.