Op zoek naar de heilige graal van het filmtoerisme: de laatste rustplaats van Luke Skywalker Skellig Michael in Ierland vormde het decor voor het jedi-dorp van Luke Skywalker uit de laatste twee 'Star Wars'-films Bor Beekman

19 april 2018

16u00

Bron: de Volkskrant 0 Film Om op de waterplaneet Ahch-to uit Star Wars te belanden, kun je gewoon in Ierland op de boot stappen naar het eiland Skellig Michael. Daar vonden de opnames namelijk plaats. Sindsdien stromen de toeristen toe. Zijn de locals daar ook blij mee?

Hij is zo dichtbij, de heilige graal van het filmtoerisme. Vanaf een expeditiebootje in de Atlantische Oceaan zien we het jedi-dorp op de waterplaneet Ahch-to, de laatste rustplaats van Luke Skywalker uit Star Wars. Of in werkelijkheid: zes eeuwenoude bijenkorfachtige stenen hutten boven op Skellig Michael, het twaalf kilometer uit de Ierse kust gelegen rotseiland dat als decor diende in The Force Awakens (2015) en The Last Jedi (2017).

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

HLN