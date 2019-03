Op pad met twee prostituees: Julia Roberts bereidde zich grondig voor op ‘Pretty Woman’ SD

27 maart 2019

13u22

Bron: Metro.co.uk 0 Film Julia Roberts (51) nam de voorbereiding voor de film ‘Pretty Woman' erg serieus. Dat vertelt Barbara Marshall, de weduwe van Garry Marshall, die de film regisseerde. Zij vertelt hoe Roberts met twee prostituees kwam praten en uiteindelijk met hen op stap ging.

Barbara Marshall, een voormalige verpleegster, werkte in 1989 als vrijwilliger bij een gratis ziekenhuis in Los Angeles. Onder het clientèle bevonden zich ook veel prostituees. Op een dag belde haar echtgenoot, regisseur Garry Marshall, haar. “Garry bezocht me nooit in het ziekenhuis, want hij was een hypochonder en bang dat hij een ziekte zou oplopen. Maar hij vroeg of Julia kon langskomen en met enkele van de patiënten mocht praten. Ik sprak twee jonge vrouwen aan die regelmatig naar het ziekenhuis kwamen en betaalde hen elk 35 dollar om Julia te ontmoeten.” Vervolgens ging Barbara opnieuw aan het werk.

“Ongeveer 20 minuten later, riep Julia van het einde van de gang: ‘Dag, Barbara! We gaan een eindje rijden. Ik zie je later wel!’” De verpleegster vertelt hoe ze panikeerde en haar echtgenoot opbelde: “Je ster is hier net vertrokken met enkele meisjes, en ik denk dat ze naar Hollywood Boulevard gingen!” Maar het trio kwam veilig en wel terug, en volgens Barbara noemden de meisjes Julia ‘een stoere dame die voor zichzelf kan zorgen, wanneer de camera wel en niet draait.”

Condooms

Barbara vertelt ook dat ze erg trots is op één specifieke scène uit de film. Daarin presenteert Julia’s personage Vivian Richard Gere’s karakter Edward met een selectie condooms, en beschrijft ze zichzelf als een ‘veilig meisje’. “Ik was zo trots, omdat ik me realiseerde dat Garry aandacht besteedde aan mijn werk, en respecteerde hoe belangrijk het is om seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen”, vertelde ze. “Ik zal altijd vereerd blijven dat hij erin slaagde om verhalen uit mijn dagelijkse leven om te bouwen naar betoverende momenten uit de film.”