Op naar de Oscars? Netflix-film ‘Marriage Story’ sleept eerste prijzen in de wacht MVO

03 december 2019

17u56 1 Film ‘Marriage Story’ was maandagavond de grote winnaar van de Gotham Awards, het Amerikaanse prijzencircus voor films die niet door de grote Hollywoodstudio’s zijn gemaakt.

De film, die momenteel in de bioscopen draait en vanaf vrijdag op Netflix te zien is, won de awards voor ‘beste film’, ‘beste script’ en ‘beste acteur’ voor Adam Driver. ‘Marriage Story’ ging er ook met de publieksprijs vandoor.

Driver speelt in de film Charlie, die zijn huwelijk met Nicole (Scarlett Johansson) op de klippen ziet lopen. ‘Marriage Story’ volgt het stel tijdens de scheidingsprocedure en het getrouwtrek om de voogdij over hun zoon.

Awkwafina won de Gotham Award voor beste actrice, voor haar rol in ‘The Farewell’. Bij de documentaires ging American Factory er met de prijs vandoor. In de televisiecategorieën wonnen ‘When They See Us’ en ‘PEN15' awards. Die laatste serie versloeg daarmee onder andere ‘Undone’, de deels in Amsterdam gemaakte Amazonshow, geregisseerd door Hisko Hulsing.