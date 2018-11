Op hen baseerde Felix van Groeningen ‘Beautiful Boy’: “Dat mijn vader me niet is komen redden, was een belangrijk keerpunt” Zoon Nic en vader David Sheff schreven elk een boek over Nics drugsverslaving Ewoud Ceulemans

16 november 2018

07u49

Bron: De Morgen 0 Film Toen Nic Sheff met een zware drugsverslaving kampte, schaamde zijn vader David zich ervoor. Maar toch koos hij ervoor om zijn verhaal in een boek te gieten, net als zijn zoon. En Felix van Groeningen koos ervoor om die boeken in een film te gieten. Het resultaat, Beautiful Boy, is het schrijnend schone relaas van een verwoestende verslaving.

“Ken je The Broken Circle Breakdown?” David Sheff vraagt het met een verbazingwekkende oprechtheid. Alsof we dachten dat het succes van Felix van Groeningen uit het niets is gekomen. Maar voor Sheff, een 62-jarige journalist die hoge ogen gooide bij onder andere Rolling Stone en The New York Times, was de Oscargenomineerde film een openbaring. “Wat me erg raakte toen ik The Broken Circle Breakdown zag, was hoe Felix, ondanks zijn leeftijd, in het hoofd van de ouders kan kruipen en perfect kan begrijpen wat zij voelen, hoe zij de dood van hun kind verwerken. En hij kan die emoties tonen op een prachtige manier.”



Daarom voelden David en zijn zoon Nic ook dat Van Groeningen de juiste man was om Beautiful Boy te maken, een film die werd gebaseerd op het gelijknamige boek dat David schreef en op Tweak, het relaas dat Nic pende. Steve Carell en Timothée Chalamet kruipen in de huid van vader en zoon Sheff; de laatste kampt met een stevige verslaving aan crystal meth, de eerste probeert uit te zoeken hoe hij zijn zoon kan helpen. Het resultaat is vaak pijnlijk, maar even vaak ook beeldschoon: Beautiful Boy toont zowel de verwoesting van de drugs als de onvoorwaardelijke liefde tussen de twee.

